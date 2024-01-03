Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во время инцидента с кораблем в Красном море произошли три взрыва

UKMTO: три взрыва произошли в районе Баб-эль-Мандебского пролива

close
100%
Армия обороны Израиля

Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил, что произошли три взрыва во время инцидента c кораблем в Красном море, который атаковали. По информации UKMTO, взрывы произошли в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в 33 морских милях к западу от Асэба, Эритрея, пишет ТАСС.

Сообщается, что судно и экипаж не пострадали, и в настоящее время они находятся в безопасности. Власти проводят расследование.

Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, также сообщила о данном инциденте. По данным Ambrey, после взрывов судно запросило прибытие военного корабля коалиции, которая обеспечивает безопасность в Красном море под эгидой США. Компания указала на то, что взрывы были результатом ракетного обстрела со стороны территории Таиз в Йемене.

Конфликт между Палестиной и Израилем также оказал влияние на безопасность в Красном море. Хуситы из Йемена заявили, что будут атаковать территорию Израиля и не позволят судам, связанным с ним, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до прекращения операции в палестинском анклаве. С начала ноября 2023 года несколько коммерческих и военных судов стали жертвами атак со стороны хуситов.

В ответ на действия хуситов Соединенные Штаты объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и защиты судов в Красном море. Коалиция будет включать Бахрейн, Великобританию, Испанию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Францию.

До этого сообщалось, что группировка йеменских хуситов выпустила две баллистические ракеты по принадлежащей США барже в южной части Красного моря.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами