Во время инцидента с кораблем в Красном море произошли три взрыва

Центр координации морских торговых перевозок ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил, что произошли три взрыва во время инцидента c кораблем в Красном море, который атаковали. По информации UKMTO, взрывы произошли в районе Баб-эль-Мандебского пролива, в 33 морских милях к западу от Асэба, Эритрея, пишет ТАСС.

Сообщается, что судно и экипаж не пострадали, и в настоящее время они находятся в безопасности. Власти проводят расследование.

Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, также сообщила о данном инциденте. По данным Ambrey, после взрывов судно запросило прибытие военного корабля коалиции, которая обеспечивает безопасность в Красном море под эгидой США. Компания указала на то, что взрывы были результатом ракетного обстрела со стороны территории Таиз в Йемене.

Конфликт между Палестиной и Израилем также оказал влияние на безопасность в Красном море. Хуситы из Йемена заявили, что будут атаковать территорию Израиля и не позволят судам, связанным с ним, проходить через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до прекращения операции в палестинском анклаве. С начала ноября 2023 года несколько коммерческих и военных судов стали жертвами атак со стороны хуситов.

В ответ на действия хуситов Соединенные Штаты объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и защиты судов в Красном море. Коалиция будет включать Бахрейн, Великобританию, Испанию, Италию, Канаду, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Францию.

До этого сообщалось, что группировка йеменских хуситов выпустила две баллистические ракеты по принадлежащей США барже в южной части Красного моря.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.