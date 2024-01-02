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Политолог назвал индексацию зарплат и пенсий важной мерой поддержки граждан

Политолог Рудаков: благополучие россиян остается важнейшей целью Путина

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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Reuters

Социальная политика президента России Владимира Путина направлена на создание достойных условий для жизни и развития всех российских граждан. Об этом заявил политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

«Индексация зарплат бюджетникам – важная меры поддержки людей, которые выполняют важнейшие для государства функции. В свою очередь, индексация МРОТ и повышений пенсий — это меры, которые органично связаны с президентским курсом на построение в России социального государства, на последовательное расширение социальных гарантий», — сказал он.

По мнению политолога, социальная поддержка пожилых людей и помощь малообеспеченным гражданам остаются одним из приоритетных направлений соцполитики президента.

Рудаков подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию в экономике, вызванную западными санкциями, благополучие людей остается важнейшей целью главы государства.

«Такие меры служат укреплению социальной справедливости в обществе, поддерживают в общественном сознании ощущение уверенности в будущем, в завтрашнем дне», — заключил политолог.

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