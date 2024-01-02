Посол Таиланда рассказал, введут ли ограничения для туристов из-за COVID-19

Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из России из-за роста заболеваемости COVID-19, рассказал посол страны в России Сасиват Вонгсинсават. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад», — сказал Вонгсинсават, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил, что в Таиланде принимают превентивные меры, предотвращающие распространение коронавируса.

В конце декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала усилить меры по обеспечению защиты населения в связи с распространением нового варианта коронавируса JN.1.

После этого Минздрав России на год продлил временный порядок работы медучреждений из-за коронавируса. Приказ вступил в силу с 31 декабря 2023 года.

Ранее российским регионам поручили не допустить новое распространение коронавируса.