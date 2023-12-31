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В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

ESMC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

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China Daily/Reuters

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 5,3 в Китае в 17:27 мск. Данные о землетрясении размещены на сайте центра.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км в 81 км к северо-востоку от города Байинь, население которого составляет 294 тыс. человек. О разрушениях и пострадавших по итогам землетрясения не сообщалось.

Данные о событии в центр передала Единая геофизическая служба РАН со штаб-квартирой в Обнинске.

Всего за сутки произошло три землетрясения магнитудой больше пяти: в Китае, в ЮАР и в Исландии.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех (остров Суматра), где проживают 250 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в районе Курильских островов.

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