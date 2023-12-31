В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Палане на Камчатке отменили фейерверки по случаю наступления Нового года в связи с событиями в Белгороде, передает ТАСС.

Мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин отметил в своем Telegram-канале, что фейерверки в такой момент являются неуместными, однако в центре города все же состоится новогодняя программа.

«Те, кто придут в новогоднюю ночь на площадь, увидят поздравление наших воинов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам специальной военной операции», — написал он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заверил, что правительство региона в ближайшее время решит о предоставлении необходимой помощи пострадавшему Белгороду.

«Я поручил связаться и определить, чем еще Камчатка может помочь», — добавил глава региона.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник заявил, что исполнителей теракта в Белгороде вычислят.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.