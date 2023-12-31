Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Камчатке отменили фейерверки

Власти городов Камчатки отменили фейерверки из-за событий в Белгороде

close
100%
Pexels

В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Палане на Камчатке отменили фейерверки по случаю наступления Нового года в связи с событиями в Белгороде, передает ТАСС.

Мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин отметил в своем Telegram-канале, что фейерверки в такой момент являются неуместными, однако в центре города все же состоится новогодняя программа.

«Те, кто придут в новогоднюю ночь на площадь, увидят поздравление наших воинов с передовой и смогут поучаствовать в записи ответного новогоднего поздравления участникам специальной военной операции», — написал он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале заверил, что правительство региона в ближайшее время решит о предоставлении необходимой помощи пострадавшему Белгороду.

«Я поручил связаться и определить, чем еще Камчатка может помочь», — добавил глава региона.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник заявил, что исполнителей теракта в Белгороде вычислят.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами