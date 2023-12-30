Пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ могут транспортировать в Москву

Пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут транспортировать в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«В настоящее время всем пострадавших оказывается вся необходимая помощь, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Некоторых раненых после консультаций могут доставить в Москву», — говорится в заявлении.

Сообщалось, что в Белгороде работает система оповещения об опасности, центр города перекрыт.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ попали в жилой сектор.

В результате пострадали не менее 40 человек. В городе призвали всех жителей спуститься в укрытие.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев назвал обстрел Белгорода «настоящей трагедией».

Ранее МЧС рассказало о последствиях обстрела Белгорода.