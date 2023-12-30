На границе Польши и Украины возобновлено движение через КПП Шегини

Транспортное движение между Польшей и Украиной через село Шегини возобновлено. Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области Украины в своем Telegram-канале.

«Проезд (в селе Шегини. — «Газета.Ru») восстановлен», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что автомобильное движение через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Шегини» на границе с Польшей временно прекращено. Полиция призвала водителей выбирать альтернативные маршруты. Связано ли прекращение работы с блокировкой со стороны польских перевозчиков, не уточняется.

25 декабря польские фермеры заявляли о готовности продолжить блокаду погранпунктов на границе с Украиной уже 2–3 января.

24 декабря польские фермеры прекратили акцию протеста у контрольно-пропускного пункта «Медыка — Шегини» на границе с Украиной.

Госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж заявлял на пресс-конференции в Киеве, что проблему транспортного коллапса на польско-украинской границе могут решить до конца 2023 года.

Польские дальнобойщики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.