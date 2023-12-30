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Воспитанники новокузнецкой школы-интерната слепили снеговика размером с двухэтажный дом

В Новокузнецке учащиеся школы-интерната слепили снеговика размером с дом

В Новокузнецке учащиеся школы-интерната слепили снеговика размером с двухэтажный дом. Об этом сообщается на странице МКОУ «Школа- интернат № 88» во «ВКонтакте».

Ученики самостоятельно построили фигуру, соорудив опалубку и сформировав снеговика, сообщается в опубликованном видеоролике. На кадрах видно, что его высота сопоставима с домом, находящимся поблизости.

До этого в Барнауле местный житель выставил на продажу набор для лепки снеговика за 70 тыс. рублей. Что именно в него входит, россиянин не уточнил. К объявлению он приложил фотографию, на которой снег распределен по двум картонным коробкам разного размера и одному пластиковому стакану.

Ранее пермяки вылепили огромный снежный кукиш против многоэтажной застройки.

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