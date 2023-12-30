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Подозреваемый в убийстве отца Легойды задержан в Подмосковье

Правоохранители задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве отца Легойды

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Телеграм-канал «Mash»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве отца журналиста, бывшего пресс-секретаря патриарха РПЦ, Владимира Легойды. Об этом сообщает в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — пишет Волк.

До этого тело отца Владимира Легойды, бывшего главы пресс-службы патриарха Кирилла, нашли в Подмосковье.

По информации источника Telegram-канала Mash, 90-летний Роман Легойда был обнаружен в овраге около дороги в Видном. Отмечается, что Легойде нанесли 18 колото-резаных ран, его тело было обнаружено спустя четыре часа после того, как Роман Легойда пропал.

Ранее сообщалось, что Следком расследует попытки покушений на должностных лиц в Крыму и Севастополе.

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