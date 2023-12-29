Политолог назвала культурные проекты одним из важных направлений в России

В России большое внимание сейчас уделяют культуре и особенно культурному контексту в молодежной среде. Об этом по итогам встречи сопредседателя избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, главы Союза театральных деятелей, народного артиста России Владимира Машкова с участниками арт-кластера «Таврида» заявила политконсультант Алена Август.

«Это важно, потому что, наконец мы осознали, что культура, молодежная политика и патриотизм это очень тесно взаимосвязанные понятия. Если мы не будем сами управлять культурным контекстом, то кто-то будет им управлять за нас», — сказала она.

По ее мнению, в том числе поэтому важна эта встреча со студентами, а также то, что именно Машков, который занимается театром, кино и культурными проектами стал сопредседателем штаба. Август подчеркнула, что культурные проекты сейчас являются одним из важных направлений в России.

«Именно поэтому сейчас развиваются нацпроект «Культура», «Пушкинская карта», арт-кластер «Таврида», была создана академия креативных индустрий «Меганом», а также Росмолодежь поддерживает большое количество культурных проектов. Радует, что мы сейчас видим огромное внимание к русскому психологическому театру, а также к постановкам и классических русских пьес и современных пьес российских авторов, посвященных поиску русского культурного кода», — отметила политолог.

По ее словам, это внимание к российской культуре в целом пронизывает и нацпроект «Культура» и все молодежные проекты.

«Мало просто говорить, что русскую культуру не отменить, важно погружать молодежь и детей в русскую культуру. Нужно делать это средствами кино, театра и, конечно, не забывать об интернете. Никто за нас русскую культуру не сохранит и не разовьет. Необходимо заниматься сохранением российской культуры, укреплением интереса к ней. И делать это нужно в современных креативных форматах», — считает эксперт.

Также важной темой она назвала то, что в каждой российской школе к конце 2024 года появится театр.

«Важно понимать, каким будет этот театр. Он должен быть пусть и непрофессиональным, но с поддержкой профессионалов, чтобы дети из этой школы уже потом театр ходили, как к себе домой, понимали его ценность», — сказала Август.

По ее мнению, школьные театры направлены больше на развитие личности, а не на воспитание будущих актеров. «Важно ко всему этому относиться серьезно и привлекать профессионалов», — считает политолог.

Ранее сообщалось, что на форуме «Россия» прошла встреча избирательного штаба Путина со студентами. Как отметил сопредседатель штаба Владимир Машков, в избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина приходят люди из разных регионов, которые хотят поддержать главу государства.