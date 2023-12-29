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В Новосибирске спасли пациента с редким синдромом Фабри

Врачи в Новосибирске прооперировали мужчину с редким синдромом Фабри

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Pixabay

Хирурги Центра Мешалкина в Новосибирске провели успешную операцию и спасли пациента из Омска, страдавшего от редкого синдрома Фабри. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

В сообщении уточнили, что данное заболевание является генетическим, оно вызывается неправильным образованием и усвоением в организме определенных ферментов. Хирургическое вмешательство позволило предотвратить внезапную остановку сердца у пациента, ему установили кардиовертер-дефибриллятор. Врачам также удалось устранить очаги аритмии как с внешней, так и с внутренней стороны сердца.

После проведенной операции состояние мужчины улучшилось, его выписали из больницы спустя четыре дня после вмешательства.

21 декабря пресс-служба НИИ скорой помощи имени Дженелидзе сообщала, что в Петербурге врачи сделали мужчине четыре операции после падения льда. Манипуляции проводились на почечной артерии, сосудах почки, костях таза и других органах. После вмешательства пациенту предстоит длительный период реабилитации.

Ранее сообщалось, что подмосковные хирурги удалили младенцу крупную опухоль на десне.

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