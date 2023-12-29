Врач рассказал, как избежать похмелья на Новый год

Людям, которые склонны к потере контроля над количеством алкоголя, важно определить для себя границу дозволенного, чтобы избежать похмелья в новогодние праздники. Такой совет в беседе с Pravda.Ru дал главный врач Московского центра медицинской токсикологии «Мед-Токс», психиатр-нарколог Александр Панов.

«Рекомендация может быть одна: если человек не склонен к употреблению алкоголя, у него все будет хорошо. Если человек склонен к употреблению алкоголя и к потере контролю над ним, склонен к запоям, то идеальный вариант был бы вообще воздержаться от употребления напитков. Но если это по каким-то причинам невозможно, то тогда нужно ограничить количество «принятого», — посоветовал эксперт.

Так, например, можно себе поставить цель выпить не более 200 мл алкоголя и попросить родственников проконтролировать это. Если же избежать похмелья на следующий день не удалось, Панов рекомендует выпить лекарство, которое будет помогать выводить алкоголь из организма и снимет головную боль.

Диетолог Кара Шоу до этого рассказала, что завтрак при похмелье должен представлять собой омлет из трех яиц на оливковом масле с авокадо, сыром фета, грибами и помидорами.

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