В Минздраве дали общие рекомендации на время подъема заболеваемости ОРВИ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко посоветовал носить защитные маски на время подъема заболеваемости ОРВИ. Об этом он заявил РИА Новости.

«Будьте здоровы в новогоднюю ночь. Носите маску в период подъема заболеваемости. При подготовке к празднику, стоя в очередях в супермаркете или на пункте выдачи заказов, есть шанс заразиться респираторной инфекцией. Не стоит так рисковать, ведь это потенциально испорченный праздник», — заявил Мурашко.

Он напомнил, что если человек чувствует недомогание — ему стоит надеть маску и менять ее на новую каждый час.

До этого в Тамбовской области десять детей, которые путешествовали на поезде из Москвы в Симферополь, были сняты с поезда и отправлены в больницу из-за симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и повышенной температуры.

После прибытия на станцию Мичуринск-Уральский в Тамбовской области в 23:16 мск к детям прибыли медики и представители Роспотребнадзора.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.