В Петербурге пенсионер ударил зятя ножом и выпал из окна десятого этажа

В Петербурге мужчина напал с ножом на своего зятя и выпал из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Между членами семьи были конфликтные отношения, зять был младше тестя на пять лет.
В день инцидента между ними произошла ссора, во время которой 69-летний пенсионер схватил нож. После этого пожилой мужчина выпал из окна десятого этажа.
В результате мужчину нашли под окном общего балкона. Медикам спасти россиянина не удалось.
Второму участнику конфликта понадобилась помощь специалистов. Фельдшеры скорой помощи госпитализировали его в средне-тяжелом состоянии.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия.
Ранее в Петербурге женщина пригласила детей на чаепитие и избила их нунчаками.