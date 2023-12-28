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В Петербурге пенсионер ударил зятя ножом и выпал из окна десятого этажа

В Петербурге пожилой мужчина с ножом напал на зятя-ровесника

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Global Look Press

В Петербурге мужчина напал с ножом на своего зятя и выпал из окна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Между членами семьи были конфликтные отношения, зять был младше тестя на пять лет.

В день инцидента между ними произошла ссора, во время которой 69-летний пенсионер схватил нож. После этого пожилой мужчина выпал из окна десятого этажа.

В результате мужчину нашли под окном общего балкона. Медикам спасти россиянина не удалось.

Второму участнику конфликта понадобилась помощь специалистов. Фельдшеры скорой помощи госпитализировали его в средне-тяжелом состоянии.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Петербурге женщина пригласила детей на чаепитие и избила их нунчаками.

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