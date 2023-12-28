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Психолог объяснила, почему возникает неприязнь к Новому году

Психолог Смолярчук: неприязнь к новому году может быть связана с депрессией

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Depositphotos

Люди, которые испытывают неприязнь к Новому году, могут испытывать депрессию. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук.

«Новый год — это новая эпоха, новая веха в твоей судьбе, это то, что открывает тебе новые возможности, это время, когда будет писаться твоя новая биография. И нормальный человек не в депрессии рад этому обстоятельству», — рассказала специалист.

Также, по ее словам, нелюбовь к Новому году может свидетельствовать о травме, которую человек получил во время предыдущих праздников, к примеру, испытал сильный стресс.

Она призвала не перекладывать ответственность за праздничное настроение на других людей или на высшие силы. Праздник в душе необходимо взращивать самостоятельно, подчеркнула психоаналитик.

Медиатор-психолог Екатерина Елгаева до этого рассказала, как в последний месяц года успеть сделать все необходимое и не поймать выгорание в предновогодней суете. По ее мнению, детальный план дел и их анализ поможет изменить отношение и сократить число дедлайнов.

Ранее россиянам объяснили, как правильно выбрать подарок подростку на Новый год.

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