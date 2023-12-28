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SHAMAN, Долина и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина

ЦИК: в число доверенных лиц Путина вошли Долина, Безруков, Винер и SHAMAN

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В список доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина вошли 346 человек, включая известных россиян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова секретаря Центризбиркома Натальи Будариной.

28 декабря ЦИК принял постановление о регистрации доверенных лиц Путина и выдаче им соответствующих удостоверений. В число доверенных лиц вошли певец SHAMAN (Ярослав Дронов), актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, певица Лариса Долина, телеведущая Юлия Барановская, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер, режиссер Никита Михалков и другие.

При этом подготовка документов на доверенных лиц продолжается, а их общее количество может достигнуть 600 человек.

Выборы президента Российской Федерации должны пройти 15–17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов. Если Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее ЦИК зарегистрировал уполномоченных партии ЛДПР.

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