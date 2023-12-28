В Госдуме рассказали о возможностях легализации «белых хакеров»

Законопроекты, имеющие цель легализовать деятельность «белых» хакеров, будут внесены на рассмотрение Государственной думы. Об этом РИА Новости рассказал депутат, член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Депутат пояснил, что сегодня даже в случае проникновения в информационную систему с согласия владельца для тестирования уязвимостей эти действия могут образовать состав преступления.

«Безусловно, для «белых» хакеров будут сохраняться требования, которые нужно соблюдать, но в остальном мы хотим сделать их работу максимально законной, если ее цель — помочь компаниям выявить пробелы и как можно скорее их закрыть», — рассказал Немкин.

Для этого планируется внести поправки в Уголовный кодекс. «Пока они оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными, но мы продолжаем диалог», — пояснил депутат.

Кроме того, с помощью поправок статье 16 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагается дать возможность обладателям информации на законных основаниях привлекать к работе «белых» хакеров для выявления уязвимостей информационных систем.

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