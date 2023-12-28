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В Госдуме рассказали о возможностях легализации «белых хакеров»

Депутат Немкин: в ГД внесут законопроекты о легализации некоторых хакеров

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Законопроекты, имеющие цель легализовать деятельность «белых» хакеров, будут внесены на рассмотрение Государственной думы. Об этом РИА Новости рассказал депутат, член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Депутат пояснил, что сегодня даже в случае проникновения в информационную систему с согласия владельца для тестирования уязвимостей эти действия могут образовать состав преступления.

«Безусловно, для «белых» хакеров будут сохраняться требования, которые нужно соблюдать, но в остальном мы хотим сделать их работу максимально законной, если ее цель — помочь компаниям выявить пробелы и как можно скорее их закрыть», — рассказал Немкин.

Для этого планируется внести поправки в Уголовный кодекс. «Пока они оказались наиболее спорными, некоторые коллеги из силовых структур считают их избыточными, но мы продолжаем диалог», — пояснил депутат.

Кроме того, с помощью поправок статье 16 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предполагается дать возможность обладателям информации на законных основаниях привлекать к работе «белых» хакеров для выявления уязвимостей информационных систем.

28 декабря стало известно о выявлении критических уязвимостей в языке, которым пользуется треть программистов в мире.

25 декабря сообщалось, что в 2023 году треть критической инфраструктуры в России подвергалась хакерским атакам.

Ранее в Kaspersky рассказали, какие телефоны взламывают чаще.

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