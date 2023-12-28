Волонтеры «Единой России» продолжают собирать подписи за выдвижение Путина на выборы президента

Около 19 тыс. волонтеров на площадках штабов общественной поддержки и приемных принимают участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на выборы президента в 2023 году, сообщил руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

«За последние несколько лет тысячи волонтеров «Единой России» и неравнодушных людей объединились. Сегодня эти люди принимают активное участие в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина на пост президента», — сказал он.

Сидякин добавил, что партия стремится не только дать всем желающим оставить подпись за выдвижение Путина, но и сделать это корректно юридически.

Кроме того, Сидякин отметил, что в новых регионах созданы все необходимые меры безопасности при сборе подписей.

«Несмотря на сложную обстановку, мы видим большое количество желающих во всех четырех новых регионах», — сказал он.

Напомним, сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.