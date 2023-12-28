В Киргизии предотвратили теракт в православной церкви

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии успешно предотвратили планируемый теракт, который члены «Исламского государства» (организация запрещена в России) намеревались совершить перед наступлением нового года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ГКНБ.

В ходе проводимых контртеррористических операций в городе Джалал-Абад были задержаны несовершеннолетние участники международной террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан». Они были завербованы через интернет и планировали разместить самодельное взрывное устройство возле главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также совершить нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы в этом же городе по указанию иностранных посредников.

ГКНБ подчеркнул, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные террористические акты и обезопасить жителей города. В настоящее время задержанные лица находятся под следствием, а правоохранительные органы продолжают свою работу по выявлению и пресечению действий террористических группировок.

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