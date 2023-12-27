Проекты Акунина и Красильщика признали нежелательными в России

Министерство юстиции России добавило в список нежелательных новые неправительственные организации (НПО), среди которых проект при участии писателя Бориса Акунина (внесен в перечень террористов и экстремистов) и организация медиаменеджера Ильи Красильщика. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В перечень попала True Russia Limited («Настоящая Россия» (организация включена Минюстом в список иноагентов)) из Великобритании, которая была создана при участии Акунина, организация признана иноагентом.

В списке присутствует и Nodibinājums «Helpdesk Media Foundation» («Медиа-фонд «Служба поддержки») из Латвии. Эта НПО является проектом журналиста Красильщика.

И Акунин, и Красильщик сейчас не проживают в России. Писатель и медиаменеджер неоднократно выступали с критикой действий страны в специальной военной операции (СВО).

Также Минюст России внес Global Investigative Journalism Network (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) («Глобальная сеть журналистов-расследователей») в перечень нежелательных неправительственных организаций (НПО).

Ранее Путин подписал закон о запрете нежелательным лицам в РФ организовывать некоммерческие организации.