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В школах РФ ликвидировали обучение в третью смену

Министр просвещения РФ Кравцов: в школах страны ликвидировали третью смену

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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о ликвидации обучения в третью смену в школах страны. О реализации соответствующей инициативы он рассказал в ходе заседания Государственного совета по вопросам наставничества, передает РИА Новости.

По словам министра, в 2023 году на территории государства было открыто рекордное число новых образовательных учреждений — 1 179. В то же время специалисты отремонтировали 3,5 тыс. школ, подчеркнул он.

«В школах полностью ликвидирована третья смена», — добавил Кравцов.

27 декабря президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного совета по вопросам наставничества. Во время мероприятия глава государства обратил внимание на необходимость сохранить «живой дух» данного движения и предотвратить превращение соответствующей деятельности в «принудиловку».

Более того, российский лидер призвал принять все необходимые меры для развития наставничества на территории страны. Как сказал Путин, власти должны создать условия, чтобы как можно больше граждан захотели передать свой опыт и знания следующему поколению.

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