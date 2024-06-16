В Кемерове пьяный мужчина уснул на подоконнике и выпал с седьмого этажа

В Кемерове нетрезвый мужчина уснул на подоконнике и выпал из окна общежития. Об этом сообщается в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 16 июня в общежитии по улице Сибиряков-Гвардейцев. Нетрезвый мужчина сидел на подоконнике в подъезде дома, заснул и выпал из окна седьмого этажа.

Пострадавший очнулся на козырьке дома, мужчина выжил, с многочисленными травмами его доставили в медицинское учреждение. У него диагностирована черепно-мозговая травма и перелом голени. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, в Москве мужчина выпал из окна на 14-м этаже. Россиянина заметили висящим на внешней корзине для кондиционера, после чего вызвали спасателей. Пока сотрудники МЧС ехали на место, соседи пытались обратить внимание людей из соседней квартиры на ситуацию, чтобы затащить висевшего через окно, но затея оказалась безуспешной. Вскоре спасатели вскрыли дверь жилья мужчины и помогли ему забраться внутрь через окно. Очевидцы предполагают, что местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее житель Стерлитамака выжил после падения из окна многоэтажки.