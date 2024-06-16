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Российская артиллерия пресекла перегруппировку ВСУ на Каховском направлении

Минобороны РФ: артиллерия помешала перегруппировке ВСУ на Каховском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Днепр» обеспечивает контроль островной зоны одноименной реки на Каховском направлении. Сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кадрян, пишет ТАСС.

«На Каховском направлении обеспечивали контроль островной зоны реки Днепр. Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника», — рассказал он.

Российская артиллерия продолжила наносить удары по плавсредствам ВСУ, пытающимся высадиться на левом берегу Днепра.

До этого в Минобороны сообщили, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ.

Незадолго до этого группировка «Восток» сорвала попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого в Донецкой народной республике.

Ранее российские военные нанесли поражение двум бригадам ВСУ в ДНР.

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