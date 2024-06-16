Москвичам пообещали небольшой дождь в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 16 июня, в Москве ожидается небольшой дождь и до плюс 27 градусов тепла. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во второй половине дня кучево-дождевая облачность станет накрывать юг Подмосковья, а вечером доберется и до Москвы — местами брызнет небольшой дождь, однако основные грозовые ливни ожидаются в понедельник… Температура воздуха в столице плюс 24 — плюс 27 градусов, по области плюс 23 — плюс 28 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы», — сообщил Тишковец.

До этого сообщалось, что москвичей на выходных ожидает замечательная погода без ливней, с комфортной температурой и ясным небом.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве и Подмосковье температура воздуха опустится до 22-25 градусов тепла. А вот на следующей неделе могут возобновиться дожди, при этом в конце недели ожидается повышение температуры до 30 градусов.

До этого Вильфанд заявлял, что июнь в Москве будет теплым, но количество осадков превысит норму.

Ранее две девушки пострадали из-за ливня в Москве.