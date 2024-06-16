Захватчики ростовского СИЗО пытаются заполучить боевое оружие сотрудников

Захватившие в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области террористы в данный момент пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что преступники вооружены заточками и ножами.

«Преступники требуют машину, зеленый коридор и возможность улететь из страны. С ними ведутся переговоры», — говорится в публикации.

При этом источник Telegram-канала 112 отметил, что террористы не смогут попасть в оружейку, поскольку все входы и выходы на участок, захваченный бандитами, блокированы.

Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников УИС: начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО 1.

Telegram-канала «Baza» сообщает, весь личный состав МВД и Росгвардии поднят по тревоге и направлены к СИЗО. Туда же направляются бригады скорой помощи.

До этого стало известно, что шестеро обвиняемых в ростовском СИЗО выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, впоследствии захватив заложников.

Ранее стало известно, что заключенные, захватившие ростовское СИЗО, осуждены за терроризм.