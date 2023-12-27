В Приморье родители обратились в прокуратуру из-за физрука в костюме Снегурочки

В Ливадии родители учеников средней школы № 26 обвинили руководство образовательного учреждения в пропаганде нетрадиционных ценностей из-за физрука, переодетого в костюм Снегурочки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивосток № 1».

Возмущение родителей школьников вызвал образ Снегурочки на детском утренники. В костюм внучки Деда Мороза был переодет мужчина, преподаватель физкультуры.

«Прошу прокуратуру обратить внимание на утренник в школе № 26. О каких ценностях семейных может идти речь, если Снегурочку играет парень?» — возмутилась в сети одна из матерей.

В администрации школы отреагировали на негодование родителей и отметили, что физрук играл роль Снегурочки из популярного советского мультфильма «Ну, погоди!».

«Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. К сожалению, не предусмотрели, что это может вызвать такой негативный отклик у заявителя, приносим свои извинения», — сообщили в образовательном учреждении.

Ранее в России призвали запретить западных «супергероев» на детских утренниках.