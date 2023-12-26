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Правительство России поддержало проект о платежах за цифровые подписки

Кабмин РФ поддержал проект о регулировании платежей за цифровые подписки

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Российское правительство поддержало инициативу о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, но ее необходимо доработать. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — следует из документа.

Ранее сообщалось, что специалисты одного из крупнейших российских интернет-провайдеров Дом.ру изучили потребительские привычки российских пользователей в 2023 году, сравнив активную аудиторию в приложениях и сервисах своей сети. Анализ показал изменение предпочтений в сферах банковских услуг и торговых онлайн-площадок.

Согласно представленным данным, наиболее популярными банками среди абонентов компании оказались Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ и Альфа-банк. По темпам роста в уходящем году лидировал Тинькофф Банк, которому удалось заинтересовать своих клиентов темой вложений — количество пользователей приложения «Тинькофф Инвестиции» в 2023 году увеличилось с 5% до 32% за год.

Ранее Россию назвали крупнейшим рынком соцсетей в мире.

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