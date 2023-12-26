В СПЧ назвали возможные сроки амнистии в России

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России амнистия может быть объявлена до конца 2024 года, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в России давно не было амнистии, и в случае ее объявления был бы подан важный «гуманистический сигнал обществу».

До этого президент РФ Владимир Путин не исключил амнистии для женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Кого конкретно коснется эта мера? Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты не исключают, что амнистировать могут в том числе и женщин, отбывающих наказание за «фейки» об армии. Юрист назвал это маловероятным.

6 декабря глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал иностранцев в российских тюрьмах большой проблемой.

Ранее Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить изменения об амнистии женщин-заключенных.