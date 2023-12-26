Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В СПЧ назвали возможные сроки амнистии в России

Глава СПЧ Фадеев: в 2024 году в России может быть объявлена амнистия

close
100%
Shutterstock

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России амнистия может быть объявлена до конца 2024 года, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в России давно не было амнистии, и в случае ее объявления был бы подан важный «гуманистический сигнал обществу».

До этого президент РФ Владимир Путин не исключил амнистии для женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Кого конкретно коснется эта мера? Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты не исключают, что амнистировать могут в том числе и женщин, отбывающих наказание за «фейки» об армии. Юрист назвал это маловероятным.

6 декабря глава Минюста РФ Константин Чуйченко назвал иностранцев в российских тюрьмах большой проблемой.

Ранее Матвиенко призвала как можно быстрее подготовить изменения об амнистии женщин-заключенных.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами