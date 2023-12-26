Москвичи смогут увидеть красоту Арктики на фотовыставке

В Москве на Никитском бульваре при поддержке «Роснефти» открылась фотовыставка «Притяжение Арктики», сообщает пресс-служба компании.

На экспозиции представлены кадры из атласа «Морские птицы Российской Арктики» и фотографии научно-исследовательских экспедиций «Роснефти». Москвичи и гости столицы смогут увидеть красоту Арктики и ее обитателей, а также узнать, как проходят полярные исследования.

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела более 45 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации об этом регионе.

Также в 2023 году «Роснефть» запустила экологический проект, в ходе которого специалисты воспроизведут океанологическую съемку, чтобы оценить влияние глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на состояние экосистем северных морей.

Кроме того, в 2023 году «Роснефть» продолжила геологические исследования Арктики. В рамках проекта охвачены все моря российской Арктики, за четыре полевых сезона пробурено 26 стратиграфических скважин.