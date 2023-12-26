Врач перечислила блюда, которые не позволят быстро опьянеть на Новый год

В новогоднее меню стоит включить продукты, в которых содержатся жиры и омега-3, например, рыбу, икру или морепродукты, чтобы обеспечить организму базовое насыщение и энергию для бессонной ночи. Об этом Life рассказала врач-нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова.

«Пища, богатая полезными жирами, будет обволакивать слизистую желудка, не даст активно всасываться алкоголю и минимизирует его вред. Особенно актуальны рыбные закуски, канапе с икрой и т.д. — те блюда, которые гости будут есть в первую очередь до того, как начнут употреблять спиртное», — объяснила эксперт.

Кроме того, в рационе должны быть белковые продукты и клетчатка, которая улучшит пищеварение. На гарнир к мясным блюдам врач рекомендует приготовить сырые или термически обработанные овощи. От традиционных оливье и селедки под шубой также можно не отказываться, продолжила Русанова. По ее словам, они не принесут вреда для организма, если есть их только по праздникам. Помимо этого, в небольших количествах без вреда для фигуры можно есть и сладкие десерты, заключила она.

Накануне главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина говорила, что в новогоднюю ночь важно не забывать про принципы правильного питания, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Так, прежде всего она рекомендует придерживаться правила «золотой тарелки».

Ранее диетолог дала советы, которые помогут сократить калорийность новогоднего меню.