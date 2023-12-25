На Украине хотят ввести День благодарения Богу

Несколько депутатов верховной Рады Украины предложили к рассмотрению введение праздника — День благодарения Богу. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Отмечается, что текст документа не был опубликован.

При этом сообщается, что идею ввести новый праздник огласили в октябре 2023 года. Тогда планировалось, что он будет отмечаться в последнее воскресенье сентября.

28 июля стало известно, что празднование Рождества на Украине официально перенесли на 25 декабря. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.

12 июня сообщалось, что Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине на 8 мая.

Ранее большинство жителей Украины высказались против отставки Залужного.