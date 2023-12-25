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Россиянка оскорбила мужчину, вернувшегося с СВО с инвалидностью, и была оштрафована

В Пскове оштрафовали женщину, которая в общем чате оскорбила участника СВО

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В Пскове женщину арестовали за оскорбление участника СВО с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сообщение, в котором пользовательница с ником «Алена Воздушные шары Псков» высказала свое пренебрежительное отношение к инвалиду, появилось в общем чате ЖК «Видный» в Telegram. В нем женщина, используя грубую обсценную лексику, унизила честь и достоинство гражданина.

Вскоре правоохранители начали проверку по факту оскорбления в интернете бывшего военнослужащего, получившего инвалидность из-за военной травмы. После проведения лингвистической экспертизы прокурор решил привлечь нарушительницу к административной ответственности. В итоге ее оштрафовали на семь тысяч рублей.

Ранее на ту же сумму наказали жителя Екатеринбурга, который обматерил мальчика в шапке с буквой Z.

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