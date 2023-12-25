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В России призвали отказаться от выдачи водительских прав на 20 лет

Автоэксперт Лобарев: права нужно выдавать на 10 лет, так как это безопаснее

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Максим Блинов/РИА «Новости»

России не нужно менять срок выдачи водительских прав и продлевать его с 10 до 20 лет, убежден президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. По его мнению, это более безопасно, так как это будет обязывать водителей доказывать, что их здоровье соответствует всем требованиям.

Со временем есть вероятность, что водители могут получить те или иные травмы, отметил Лобарев в беседе с НСН.

«Я думаю, что раз в десять лет необходимо проходить медицинское обследование. Это вынужденная мера, чтобы предъявить документ о том, что здоровье не противоречит определенным требованиям, — добавил он. — Транспортное средство может стать орудием убийства или самоубийства. Надо учитывать число трагедий, которые ежегодно уносят жизни людей – 45-48 человек погибают каждые сутки».

Напомним, сегодня стало известно, что водительские удостоверения с истекающим сроком действия в 2024-2025 годах не продлятся автоматически. При этом, по данным источника Telegram-канала Shot в Госдуме, в 2024 году срок действия прав планируется увеличить с 10 до 20 лет.

Ранее юристы раскрыли, права каких водителей в 2024 году признают недействительными.

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