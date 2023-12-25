Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому выплата материнского капитала будет направляться только гражданам России на момент рождения ребенка и в случае, если ребенок также также является гражданином РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом известно, что до этого маткапитал могли получать граждане РФ и при рождении и усыновлении ребенка с российским гражданством. Однако в законе не было сказано о гражданстве ребенка.

13 декабря сообщалось, что Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о выплате материнского капитала только гражданам Российской Федерации на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

Согласно закону, жителям новых регионов РФ, среди которых Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области, материнский капитал будут выплачивать независимо от основания и сроков приобретения гражданства Российской Федерации. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.