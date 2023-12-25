В Аджарии сообщили о массовом оттоке россиян

Около половины россиян, обосновавшихся в Аджарии после начала специальной военной операции на Украине, покинули эту грузинскую автономную республику. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на интернет-портал bm.ge.

«Массово закрываются или продаются ими приобретенные или открытые объекты. <...> Россияне в основном или возвращаются на родину, или переезжают в азиатские страны. <...> По улицам, ресторанам, кафе — повсюду видно, насколько меньше в Аджарии стало граждан России», — сообщает источник издания.

Авторы публикации связывают массовый отток россиян с удорожанием жизни. Отмечается, что изначально в Аджарии обосновались не менее 20 тысяч граждан РФ.

До этого гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов. Отмечалось, что компания накопила задолженность на общую сумму $1,3 млн (около 120 млн рублей).

Ранее директор консульского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Климов заявил, что РФ за первые девять месяцев текущего года выдала в странах Европы на 57% больше виз, чем за аналогичный период в 2022 году.