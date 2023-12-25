В Херсонскую область впервые приехал представитель европейских СМИ

Херсонскую область посетила первый представитель официального СМИ из европейской страны — Ася Иванова-Зуан. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор области Владимир Сальдо, который пообщался с болгарской журналисткой.

По его словам, представительница СМИ посетила регион, чтобы рассказать правду о настоящих делах. Глава Херсонской области указал, что журналисты из стран Запада работают по установкам властей и спецслужб, их деятельность заключается в однобоком предоставлении информации о жизни в Херсонской и Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, да и по всей России в целом.

Херсонская область вошла в состав России во время референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам голосования, 87,05% жителей области проголосовали за ее вхождение в состав РФ. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договор о принятии региона в состав России вместе с Запорожской областью, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее в Херсонской области сообщили о завершении ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.