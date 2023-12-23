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Удар БПЛА повредил торговое судно в Индийском океане

UKMTO: удар БПЛА повредил торговое судно в Индийском океане

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Удар БПЛА повредил торговое судно в Индийском океане. Об этом сообщается на сайте управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

После падения дрона на судно произошел взрыв, который привел к возгоранию.

«Инцидент произошел в 200 морских милях (370 км) к юго-западу от [населенного пункта] Веравал, Индия. Пожар потушен, пострадавших нет. Власти проводят расследование», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Аравийском море, на севере Индийского океана.

По данным индийского агентства Ani, атаке подвергся танкер с сырой нефтью Chem Pluto с 20 гражданами Индии на борту. К пострадавшему судну был направлен корабль индийской береговой охраны и корабли ВМС Индии, также все судна поблизости были предупреждены об инциденте — их команды попросили оказать содействие терпящему бедствие судну. Уточняется, что пожар на борту был потушен, однако оказал существенное влияние на его работу.

Аналитическое издание Ambrey пишет, что танкер шел под флагом Либерии, но был связан с Израилем, передает India Today. Судно следовало из Саудовской Аравии в Индию.

До этого в хуситском движении «Ансар Алла» заявили, что намерены атаковать суда в Красном море каждые 12 часов.

Ранее в США назвали виновника атак хуситов в Красном море.

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