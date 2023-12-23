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В Кемерово прошел хоровод Снегурочек с рекордным числом участников

В массовом хороводе Снегурочек в Кемерово приняли участие более 1000 человек

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Массовый хоровод Снегурочек, в котором приняли участие более 1000 человек, состоялся в Олимпийском парке Кемерово. Мероприятие было занесено в книгу «Рекордов России», передает РИА Новости.

Как сказала регистратор книги «Рекордов России» Юлия Прокина, всего в хороводе приняли участие 1071 женщина. Специально для мероприятия жительницы страны нарядились в костюмы Снегурочек.

При этом, по словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, прошедший в административном центре хоровод позволил ему ненадолго «превратиться в маленького ребенка». Глава региона подчеркнул, что указанное мероприятие заставило его восхищаться и подарило радость.

«Спасибо вам огромное, наши замечательные Снегурочки! Вы самые красивые на свете. И мы помним, что наш президент Владимир Владимирович Путин следующий год объявил Годом Семьи, а год семьи должен начинаться с прекрасного, чудесного праздника — Нового года», — указал он.

Губернатор пожелал участницам хоровода и гражданам страны здоровья и праздничного настроения. В то же время Цивилев выразил надежду, что всем россиянам удастся провести новогоднюю ночь в кругу семьи.

«Наши традиции самые лучшие, наши праздники — самые красивые и самые светлые, и люди у нас самые добрые», — подытожил глава области, комментируют массовый хоровод Снегурочек.

Ранее исследование показало, какие подарки на Новый год являются самыми желанными для россиян.

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