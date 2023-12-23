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Во Франции задержаны 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта

Французская полиция задержала 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта

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Eric Gaillard/Reuters

Контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Est Republicain.

«Антитеррористическая операция, проводимая из Парижа Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), прошла в пятницу 22 декабря в (департаменте. — «Газета.Ru») Мерт-и-Мозель. Пять человек были одновременно задержаны в рамках операций в городе Нанси, коммунах Вандевр-ле-Нанси и Туль», — говорится в сообщении.

По данным издания, на данный момент ведется расследование по факту создания преступной террористической группы, которая готовила одно или несколько преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие, переданное Украине, возможно, было применено во время брюссельского теракта. Филиппо спрогнозировал, что именно Европа пострадает более остальных от оружейных поставок украинскому правительству.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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