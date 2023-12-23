Во Франции задержаны 5 человек, подозреваемых в подготовке теракта

Контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает газета Est Republicain.

«Антитеррористическая операция, проводимая из Парижа Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), прошла в пятницу 22 декабря в (департаменте. — «Газета.Ru») Мерт-и-Мозель. Пять человек были одновременно задержаны в рамках операций в городе Нанси, коммунах Вандевр-ле-Нанси и Туль», — говорится в сообщении.

По данным издания, на данный момент ведется расследование по факту создания преступной террористической группы, которая готовила одно или несколько преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей.

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