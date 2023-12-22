Россиянку привлекли к ответственности за оскорбление соседки

Жительницу Красногвардейского района Санкт-Петербурга привлекли к ответственности за оскорбление соседки по коммунальной квартире. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По данным ведомства, 21 сентября текущего года между пострадавшей и ее соседкой произошел конфликт. Заявительница сделала замечание хозяйке комнаты из-за того, что та сдает жилплощадь нерадивым квартирантам. В ответ последовали оскорбления.

Пострадавшая обратилась в районную прокуратуру. В результате проверки была установлена личность правонарушительницы. Против нее возбудили дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ей назначено наказание в виде предупреждения.

До этого в Петербурге мать попала под суд за истязание ребенка. Женщина, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, била и оскорбляла свою 12-летнюю дочь грубой нецензурной бранью, не кормила ее и не давала ей отдыхать, лишив нормального спального места. При этом на глазах девочки мать вела «антиобщественный образ жизни».

Ранее отец покусал и избил сына-подростка. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.