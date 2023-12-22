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На Кубани подсчитали преступления за год по заданию с Украины

На Кубани за год завели 17 дел за госизмену или диверсию по заданию с Украины

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодарском крае за 2023 год установили 17 фактов совершения в регионе преступлений по заданию спецслужб Украины. Об этом во время пресс-конференции рассказал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

«Всего в 2023 году установлено 17 фактов совершения преступлений на территории края по заданию спецслужб Украины, возбуждены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 275 Уголовного кодекса (УК) России (государственная измена) и ст. 281 УК (диверсия)», — сказал он.

Табельский добавил, что большая часть преступлений связана с поджогом релейных шкафов на железной дороге.

В прошлом месяце в Донецкой народной республике (ДНР) задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона.

По версии обвинения, задержанный действовал по заданию украинских спецслужб.

Осенью жителя Крыма осудили на восемь лет за попытку госизмены. Согласно данным следствия, он планировал уехать на Украину для того, чтобы вступить в «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее ФСБ задержала жителя Орла по подозрению в госизмене.

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