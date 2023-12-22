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Стало известно, сколько россиян получат премию к Новому году

«КП»: 10% россиян получат премию к Новому году

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Shutterstock/FOTODOM

Только 10% россиян ответили, что все сотрудники в их компании получат годовую премию к Новому году, показал опрос kp.ru.

Еще 5% респондентов отметили, что им выплатят 13-ю зарплату, в компаниях 3% участников опроса премируют лучших сотрудников. Еще 6% ответили, что 13-ю зарплату перечислят только некоторым сотрудникам, например, руководителям. При этом большинству (76%) россиян не будут выплачивать предновогодние премии.

Количество годовых премий в сравнении с прошлым годом уменьшилось, выяснили в издании. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил, что это связано с ощущением нестабильности у работодателей.

«Кроме того, компании, несмотря на улучшающуюся экономическую обстановку, сталкиваются с проблемой острого дефицита кадров. Безработица сегодня на историческом минимуме – 2,9%. И понятно, что в таких условиях новым сотрудникам обещают достаточно высокие зарплаты. С этим и связано потенциальное уменьшение количества премий и 13-х зарплат. Работодатели и без того вынуждены переплачивать за привлечение квалифицированной рабочей силы», — добавил эксперт.

RT со ссылкой на результаты исследования до этого сообщал, что многие работающие жители России признались, что с ужасом думают о новогоднем корпоративе — об этом заявили 46% участников соответствующего опроса. Еще 33% респондентов отметили, что с удовольствием заменили бы корпоратив на премию по итогам года.

Ранее были названы самые быстрорастущие зарплаты в России.

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