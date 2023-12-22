Песков назвал «уткой» публикацию WSJ о виновнике катастрофы с самолетом Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать материал издания The Wall Street Journal о том, что авиакатастрофу с бизнесменом Евгением Пригожиным якобы организовал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

«Вряд ли эти «утки» нуждаются в комментарии, это издание в последнее время стало похоже на «бульварное чтиво», — отметил Песков.

Евгения Пригожина не стало 23 августа 2023 года, когда бизнес-джет, в котором он находился, разбился под Тверью. В WSJ писали, что Николай Патрушев организовал катастрофу с самолетом предпринимателя. По данным издания, секретарь еще летом 2022 года начал предупреждать президента РФ Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина.

После трагедии появились сообщения о вхождении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в состав Росгвардии. Однако председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что это слухи.

Ранее сообщалось, что еще будучи собственником компании «Конкорд» Евгений Пригожин с начала СВО заработал 80 млрд рублей.