Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка в центре Праги

Полиция Чехии сообщила о ликвидации мужчины, устроившего стрельбу в центре Праги

Полиция Чехии сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о ликвидации стрелка, устроившего стрельбу в центре Праги.

«Стрелок был устранен», — сказано в сообщении полиции.

Стрельба произошла в университете в центре Праги на площади Яна Палаха. По информации полиции, в результате инцидента есть раненые.

По данным издания Echo24, стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета. Злоумышленник использовал длинноствольное оружие с оптикой. Уточнялось, что люди, оказавшиеся на месте происшествия, прятались от стрелка на крыше и выступах зданий.

Сотрудникам учебного заведения дали указание никуда не выходить, а при необходимости запираться в кабинетах и ​​расставлять мебель перед дверью.

До этого в Славянске-на-Кубани посетитель ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета после замечания официантов.

Ранее девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами