Полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка в центре Праги

Полиция Чехии сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о ликвидации стрелка, устроившего стрельбу в центре Праги.
«Стрелок был устранен», — сказано в сообщении полиции.
Стрельба произошла в университете в центре Праги на площади Яна Палаха. По информации полиции, в результате инцидента есть раненые.
По данным издания Echo24, стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета. Злоумышленник использовал длинноствольное оружие с оптикой. Уточнялось, что люди, оказавшиеся на месте происшествия, прятались от стрелка на крыше и выступах зданий.
Сотрудникам учебного заведения дали указание никуда не выходить, а при необходимости запираться в кабинетах и расставлять мебель перед дверью.
До этого в Славянске-на-Кубани посетитель ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета после замечания официантов.
Ранее девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.