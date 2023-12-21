Полиция Чехии сообщила о ликвидации стрелка в центре Праги

Полиция Чехии сообщила в соцсети X (бывшая Twitter) о ликвидации стрелка, устроившего стрельбу в центре Праги.

«Стрелок был устранен», — сказано в сообщении полиции.

Стрельба произошла в университете в центре Праги на площади Яна Палаха. По информации полиции, в результате инцидента есть раненые.

По данным издания Echo24, стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета. Злоумышленник использовал длинноствольное оружие с оптикой. Уточнялось, что люди, оказавшиеся на месте происшествия, прятались от стрелка на крыше и выступах зданий.

Сотрудникам учебного заведения дали указание никуда не выходить, а при необходимости запираться в кабинетах и ​​расставлять мебель перед дверью.

До этого в Славянске-на-Кубани посетитель ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета после замечания официантов.

Ранее девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.