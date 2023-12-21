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В центре Праги произошла стрельба

В университете на площади Яна Палаха в Праге произошла стрельба

Стрельба произошла в университете в центре Праги на площади Яна Палаха, в результате есть раненые. Об этом сообщается в заявлении полиции Чехии.

«В настоящее время мы реагируем на сообщение о стрельбе в университете на площади Яна Палаха. Все подразделения направляются на место», — говорится в сообщении.

По информации издания Echo24, стрельба произошла на территории факультета искусств Карлова университета.

Злоумышленник использовал длинноствольное оружие с оптикой. При этом люди, оказавшиеся на месте происшествия, прячутся от стрелка на крыше и выступах зданий.

Сотрудникам учебного заведения дали указание никуда не выходить, а при необходимости запираться в кабинетах и ​​расставлять мебель перед дверью. Некоторые люди были эвакуированы в итальянский ресторан рядом с факультетом.

Ранее девушка затаила обиду на одноклассников и готовилась к массовой стрельбе.

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