Трехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна в Приморье

В Партизанске следователи устанавливают обстоятельства травмирования трехлетнего ребенка, девочка выпала из окна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Инцидент произошел в Партизанске 21 мая, трехлетняя девочка по недосмотру родителей, забралась с дивана на подоконник у открытого окна, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты второго этажа.

Пострадавшая выжила, девочка госпитализирована. Подробности о ее состоянии неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Бурятии четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенка, лежавшего на детской площадке рядом с домом, заметили очевидцы и сообщили в экстренные службы, он получил тяжелые травмы, пострадавший госпитализирован в критическом состоянии. О произошедшем мать мальчика узнала только вечером от соседей, женщина вернулась домой и обнаружила, что окно в одной из комнат открыто. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге девятиклассница выпала из окна многоэтажки.