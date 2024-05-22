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Стало известно, сколько россияне потратят на детские лагеря летом

ВТБ: большинство россиян потратят на детские лагеря летом до 20 тысяч рублей

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ФГБУ «Росдетцентр»

Родители каждой пятой семьи в России отправят ребенка школьного возраста в лагерь летом 2024 года. Большинство из них (39%) потратят на отдых ребенка в летнем лагере до 20 тыс. рублей. Это следует из опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие» к завершению учебного года. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

24% опрошенных пока рассматривают вариант детского лагеря и еще не приняли окончательное решение.

27% родителей, которые отправят ребенка в лагерь, выделили на это от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Затраты от 40 тыс. до 60 тыс. рублей запланировали 12% респондентов. Более 60 тыс. рублей на летний отдых ребенка израсходуют 9% россиян (18% жителей Москвы и Московской области). При этом 12% опрошенных сообщили, что отдых их детей будет организован за счет бюджета или средств работодателя. У 45% опрошенных расходы на детские лагеря вырастут по сравнению с 2023 годом, у 28% — останутся на уровне прошлого года, у 4% — снизятся.

Респонденты назвали самыми привлекательными загородные и городские муниципальные лагеря (37% и 26% участников исследования соответственно). Частные лагеря для своих детей обсуждают 23% россиян. Для 26% опрошенных не имеет принципиального значения тип летнего лагеря — свой выбор они будут делать исходя из того, где их детям предложат лучшие условия для отдыха. Зарубежные детские лагеря рассматривают менее 1% участников исследования.

Родители рассматривают лагеря для оздоровления и профилактики болезней у детей (37% респондентов), развития творческих навыков (28%) и заботу о том, чтобы ребенок не скучал дома один (27%). Также респонденты назвали важными тренировки и занятия спортом (22%), познание мира с посещением экскурсий (18%).

Опрос был проведен 6-17 мая 2024 года среди 1500 россиян в возрасте от 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее стало известно, сколько россиян пойдут в отпуск летом.

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