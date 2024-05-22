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В Пентагоне рассказали о «постоянной проблеме» США на Украине

Пентагон: применение ВС РФ Starlink на Украине станет постоянной проблемой США

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Andrew Harnik/AP

Якобы использование ВС РФ терминалов спутниковой связи Starlink в рамках украинского конфликта может стать «постоянной проблемой» для США на Украине. Об этом в комитете по делам вооруженных сил сената конгресса США заявил заместитель помощника главы минобороны Соединенных Штатов по вопросам космического пространства и противоракетной обороны Джон Хилл, передает ТАСС.

«Я думаю, что это будет постоянной проблемой», — подчеркнул он.

По словам Хилла, компания SpaceX, которая является разработчиком Starlink, сотрудничает с правительством США в вопросе ограничения терминалов связи, если они попадают в руки российских военных. У Пентагона нет претензий к самим терминалам, добавил Хилл.

В марте представители Демократической партии США в палате представителей начали расследование в отношении компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска после сообщений о том, что Россия в рамках конфликта на Украине якобы использует системы Starlink.

В мае сообщалось, что появление военных РФ в Харьковской области оказалось неожиданным для украинских военных, поскольку в этот день вышли из строя терминалы Starlink.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

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