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Москвичи стали больше экономить на паркингах

Urban: число купленных москвичами парковочных мест за год упало более чем на 16%

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Depositphotos

Количество купленных москвичами парковочных мест в массовом сегменте по итогам 2023 года упало на 16,8%, до 4,1 тыс. К такому выводу пришли эксперты премии Urban. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

По данным экспертов, в 2022 году на каждые 100 проданных квартир и апартаментов приходилось 13 машиномест, а в 2023-м – уже 11.

«Важную роль сыграло перераспределение покупательских потоков в пользу Троицкого и Новомосковского округов Москвы, из-за чего «старомосковские» комплексы недобрали по продажам парковочных мест. Другим значимым фактором остается разница в цене», — пояснили эксперты.

По их словам, за год средний чек машиноместа в «старых» округах поднялся на 14,1% – до 1,94 млн рублей. При переезде в Новую Москву на парковке можно было сэкономить более полумиллиона рублей, хотя цена прибавила и там (+24,6%, до 1,42 млн рублей). Благодаря этим двум факторам продажа объектов автомобильной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах фактически удержалась на прежнем уровне – 3,7 тыс. лотов (-1,9% к показателям 2022-го). Но доля клиентов, покупавших машиноместа одновременно с жильем, снизилась сразу на 7 процентных пунктов – до 13%, заключили эксперты.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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