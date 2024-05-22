В Европе захотели оценить последствия ограничений на импорт российского газа

Франция, Бельгия и Германия попросили Еврокомиссию (ЕК) оценить последствий введения ограничительных мер, которые затронут импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Европейском союзе (ЕС).

В европейских столицах хотят понять, не пострадает ли их экономика от предлагаемых мер сильнее российской.

Источники агентства признали, что для подготовки 14-го пакета антироссийских санкций потребуется еще несколько недель, однако в Брюсселе хотят, чтобы он был принят до того, как председательство в ЕС перейдет к Венгрии. Будапешт выступает против ограничений и ранее пытался заблокировать помощь Украине.

При этом собеседник агентства признал, что страны ЕС раньше не делали ничего подобного и подготовка пакета не будет простой. Еще один вопрос касается ответственности компаний из Евросоюза за операции с российским СПГ, осуществляемые их дистрибьюторами в третьих странах.

22 мая директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил, что, если ЕС в рамках санкций запретит импорт российского сжиженного природного газа, Москва не останется без покупателей.

21 мая официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер признал, что Евросоюз еще не достиг полной независимости от российских поставок энергоносителей.

При этом ЕС не планирует просить Киев продлить договор о транзите российского газа через территорию Украины. Срок соглашения истекает в конце текущего года.

Ранее «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину.